Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Eskişehir'de yangın şehitleri hangi ilçe mahallede şehit oldu?

Eskişehir’de çıkan orman yangınında 10 kişi şehit olurken şehitlerin hangi ilçede şehit olduğu araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 21:43

'in ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın çok büyük bir alana yayılırken çalışmalardan kahreden haberler geldi.

Çalışmalar sırasında alevlerin arasında kalan 24 kişiden 10 kişi oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit olan 5 kişinin orman çalışanı, 5 kişinin de AKUT mensubu olduğunu duyurdu.

Eskişehir'de yangın şehitleri hangi ilçe mahallede şehit oldu?

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanlık alanda devam eden yangın, kısa sürede Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Bölgedeki riskin devam etmesi üzerine Sarıcaova köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

Şehitlerin cenazelerinin ise Eskişehir'in Kırkma Mahallesi'ne getirileceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de 10 orman işçisi şehit oldu! Art arda taziye mesajları...
Eskişehir’deki orman yangınında kaç kişi şehit oldu?
Eskişehir orman yangınında 10 kişi nasıl şehit oldu? Alevlerin arasında kaldılar
ETİKETLER
#orman yangını
#eskişehir
#şehit
#seyitgazi
#Akut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.