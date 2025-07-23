Eskişehir'de yangın şehitleri hangi ilçe mahallede şehit oldu?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın çok büyük bir alana yayılırken çalışmalardan kahreden haberler geldi.

Çalışmalar sırasında alevlerin arasında kalan 24 kişiden 10 kişi şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit olan 5 kişinin orman çalışanı, 5 kişinin de AKUT mensubu olduğunu duyurdu.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanlık alanda devam eden yangın, kısa sürede Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Bölgedeki riskin devam etmesi üzerine Sarıcaova köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

Şehitlerin cenazelerinin ise Eskişehir'in Kırkma Mahallesi'ne getirileceği bildirildi.