Euro 2024 en iyi üçüncüler topladıkları puana ve genel averaja göre belirlenecek

26 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:21

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

24 takımın yer aldığı 14 Haziran tarihinde başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) grup aşamasının son maçları bugün (26 Haziran) oynanacak.

E grubunun lideri Romanya, Slovakya ile karşılaşırken, ikincisi Belçika ise Ukrayna ile oynayacak.

A Milli Takım'ın da yer aldığı F grubunda ise lider Portekiz, Gürcistan ile karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılar ise grubun üçüncüsü Çekya ile oynayacak.

Karşılaşmaların ardından grubun birincisi ve ikincisi doğrudan son 16 aşamasına yükselecek.

Üçüncü olan takım ise diğer grupların üçüncüleri ile karşılaştırılacak.

6 takımın arasından en çok puanı alan dört takım son 16 aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

EURO 2024 EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİYOR?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre en iyi üçüncüler belirlenirken ilk olarak takımların gruplardaki elde ettiği puanlar dikkate alınacak.

Puanlarda eşitlik sağlanması durumunda ise daha iyi averaja sahip olan üçüncüler son 16 turuna yükselecek.

Averajların eşit olması durumunda ise sırasıyla daha fazla gol atan, galibiyet sayıları çok olan grup aşamasından çıkarak son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.