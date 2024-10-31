Ezgi Sertel, Gelin Evi programında neden olmadığını sosyal medya hesabından açıkladı

31 Ekim 2024 13:51 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:57

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bir süredir sunuculuk yapan Ezgi Sertel son zamanlarda programda yer almıyordu. Seyirciler Ezgi Sertel'in Gelin Evi'nden neden olmadığını merak ederken sunucudan açıklama geldi.

Gelin Evi​ programında heyecan devam ederken sunucusu Ezgi Sertel​'in bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine izleyiciler programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırdı.

Sertel, Instagram​ hesabından yaptığı paylaşım ile programdan ayrıldığını duyurdu.

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK 31 EKİM?

Ezgi Sertel, birkaç bölümde ekranlara çıkmadı. Sevilerek izlenen programda yer almayan Sertel, programdan ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamasında "Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım "Gelin Evi" projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun. Daha güzel işlerde, daha uzun soluklu projelerde siz sevenlerimle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Sevgiler..." ifadeleri yer aldı.

EZGİ SERTEL PROGRAMDAN AYRILDI MI, NEDEN?

Uzun zamandır Gelin Evi sunuculuğu yapan isim, programdan ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı. Seyirciler ve sevenleri ise paylaşımının altına "Neden ayrıldınız, keşke gitmeseydiniz" gibi yorumlarda bulundu.

EZGİ SERTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'te doğan isim, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2007 senesinde Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Tek Türkiye dizisinde Zeynep Öğretmen rolünü üstlendi. Ozan Çobanoğlu ile evliliğinden Tibet ve Mert adından iki oğlu var.