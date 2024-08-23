F1 Hollanda GP sıralama turları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak

23 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:45

Dünyanın en popüler sporlarından biri olan F1 2024 Dünya Şampiyonası yaz arasının sona ermesinin ardından Hollanda GP ile bu hafta tekrardan başlıyor.

Circuit Zandvoort pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman, saat kaçta düzenleneceği motor sporlarını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

F1 HOLLANDA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Şampiyonası'nın en kısa pistleri arasında yer alan F1 Hollanda GP'de sıralama turları 24 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da düzenlenecek.

F1 HOLLANDA GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda GP dahil olmak üzere bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F1 HOLLANDA GP KAÇ TUR?

Son 3 yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen'in kazandığı F1 Hollanda GP, 72 turdan oluşuyor.

2024 F1 PUAN TABLOSU

Sürücülerin puan tablosu:

M. Verstappen - 277 L. Norris - 199 C. Leclerc - 177 O. Piastri - 167 C. Sainz Jr. - 162 L. Hamilton - 150 S. Perez - 131 G. Russel - 116 F. Alonso - 49 L. Stroll - 24 N. Hülkenberg - 22 Y. Tsunoda - 22 D. Ricciardo - 12 O. Bearman - 6 P. Gasly - 6 K. Magnussen - 5 E. Ocon - 5 A. Albon -4 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0

Takımların puan tablosu: