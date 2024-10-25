Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

25 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:30

THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Yakından takip edilen müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı da netleşmiş oldu. Müsabaka 20.45'te başlayacak.

25 Ekim günü Panathinaikos​ ile Fenerbahçe​ Beko sahaya çıkacak. Taraftarların ilgiyle takip ettiği THY Euroleague​'de heyecan sürüyor.

Fenerbahçe basketbol​ maçı 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli ekibin Panathinaikos ile karşılaşacağı maç S Sport Plus, S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Scottie Wilbekin​ ve Sertaç Şanlı karşılaşmada forma giyemeyecek. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

“Fenerbahçe Beko’da sakatlığı devam eden Scottie Wilbekin’in yanı sıra Sertaç Şanlı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Marko Guduric ise takımla idmanlara başladı. Skylar Mays’in de lisans işlemleri tamamlandı ve şans verilmesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.”

FB BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ekim günü 20.45'te başlayacak olan müsabaka öncesinde daha önce iki takım 37 kez karşılaştı. 20 tanesini Panathinaikos kazanırken 17 tanesini Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe ligde 5. sırada bulunurken Panathinaikos, 6. sırada bulunuyor. Müsabakanın hakemi Carlos Peruga, Milan Nedovic ve Saulius Racys olacak.