Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları kapsamında bugün Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kaldı. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçları kapsamında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kendi evinde konuk edecek.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
FENERBAHÇE BEKO-YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması bugün (29 Aralık 2024 Pazar) saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO-YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET HANGİ KANALDA?
Sarı-lacivertlilerin kendi evinde oynayacağı Yakutel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde oynadığı 11 karşılaşmanın 10'unda galibiyet alan Fenerbahçe Beko, 21 puan ile ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanarak tekrardan ligin birinci sırasına yerleşmeyi planlıyor.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 11 karşılaşmanın sadece ikisinde galibiyet alabildi.
Ligin sonuncu sırasında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket parkeden galibiyet ile ayrılarak kötü giden gidişatı toparlamayı hedefliyor.