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Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının ardından UEFA ülke puanı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
25 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:23
Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının ardından UEFA ülke puanı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin üçüncü hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı merak edildi. Türkiye ülke puanında 10. sıradaki yerini koruyarak Çekya ile olan farkı biraz daha kapattı.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.

Avrupa ve Konferans Lig'lerinde yer alan temsilcilerimizin karşılaşmaları 24 Ekim Perşembe günü tamamlandı.

Maçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması merak edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının ardından UEFA ülke puanı belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Galatasaray ve Beşiktaş galibiyet, Fenerbahçe beraberlik, Başakşehir ise mağlubiyet aldı.

Maçların ardından Türkiye, 38 bin 300 puana yükselerek 10. sıradaki yerini korumaya ve Çekya ile olan farkı biraz daha kapattı.

UEFA ülke puanındaki sıralamasının son durumu ise şöyle:

  1. İngiltere - 94.303
  2. İtalya - 82.856
  3. İspanya - 77.275
  4. Almanya 75.160
  5. Fransa - 62.236
  6. Hollanda - 57.400
  7. Portekiz - 54.216
  8. Belçika - 47.200
  9. Çekya - 40.650
  10. Türkiye - 38.300
  11. Norveç - 33.250

Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının ardından UEFA ülke puanı belli oldu - 2. Resim

UEFA ÜLKE PUANI GALİBİYET, BERABERLİK KAÇ PUAN?

Avrupa kupalarında yer alan takımlar galibiyette 2.0 puan alıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta oynanan karşılaşmalarda galibiyet alarak toplam 4.0 puan katkı yaptı.

Beraberlik durumunda ise takımlar ülke puanına 1.0 katkı yapıyor.

Fenerbahçe'nin Manchester United karşılaşmasında beraberlik ile ayrılmasının ardından Türkiye'nin bu hafta UEFA ülke puanı 5.0 puan arttı.

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA ülke puanında 1 galibiyet 2.0 puan getiriyor. Eleme ve grup aşamalarında bu durum değişiklik gösteriyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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