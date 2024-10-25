Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının ardından UEFA ülke puanı belli oldu

25 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:23

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin üçüncü hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı merak edildi. Türkiye ülke puanında 10. sıradaki yerini koruyarak Çekya ile olan farkı biraz daha kapattı.

Bu sezon Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde, Başakşehir​ ise UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.

Avrupa ve Konferans Lig'lerinde yer alan temsilcilerimizin karşılaşmaları 24 Ekim Perşembe günü tamamlandı.

Maçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması merak edildi.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Galatasaray ve Beşiktaş galibiyet, Fenerbahçe beraberlik, Başakşehir ise mağlubiyet aldı.

Maçların ardından Türkiye, 38 bin 300 puana yükselerek 10. sıradaki yerini korumaya ve Çekya ile olan farkı biraz daha kapattı.

UEFA ülke puanındaki sıralamasının son durumu ise şöyle:

İngiltere - 94.303 İtalya - 82.856 İspanya - 77.275 Almanya 75.160 Fransa - 62.236 Hollanda - 57.400 Portekiz - 54.216 Belçika - 47.200 Çekya - 40.650 Türkiye - 38.300 Norveç - 33.250

UEFA ÜLKE PUANI GALİBİYET, BERABERLİK KAÇ PUAN?

Avrupa kupalarında yer alan takımlar galibiyette 2.0 puan alıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta oynanan karşılaşmalarda galibiyet alarak toplam 4.0 puan katkı yaptı.

Beraberlik durumunda ise takımlar ülke puanına 1.0 katkı yapıyor.

Fenerbahçe'nin Manchester United karşılaşmasında beraberlik ile ayrılmasının ardından Türkiye'nin bu hafta UEFA ülke puanı 5.0 puan arttı.