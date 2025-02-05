Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu! Jose Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu

05 Şubat 2025 17:45 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:15

Fenerbahçe bugün Erzurumspor ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarların gündeminde Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Mert Müldür forma giymeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) grup aşamasının ikinci karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler ilk maçta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmiş ve 3-0 rakibini mağlup ederek 3 puanı almıştı. Fenerbahçe, ZTK B Grubu'nda Gaziantep FK'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor ile olan karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak grupta lider koltuğuna oturmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ise ZTK ilk grup maçında Göztepe ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Erzurumspor karşılaşmada Göztepe karşısında 1-0 mağlup oldu. ZTK B Grubu'nda Erzurumspor, 0 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Erzurumspor, Fenerbahçe'nin rotasyon yapmasını değerlendirerek karşılaşmadan 3 puanı almayı hedefliyor. Bu sezon TFF 1. Lig'de de başarılı bir dönem geçiren Erzurumspor kupada da ilerlemeyi planlıyor.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao karşılaşmada forma giymeyecek.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin sağ beki Mert Müldür'ün de maçta oynamayacak. Sarı-lacivertli kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bilgilere göre milli futbolcu Mert Müldür'ün omzu çıkmıştı.

Erzurumspor tarafından ise herhangi bir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmada rotasyon yapacağı tahmin ediliyor.

Yeni transferler Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca'nın ise karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun yeni transferleri takıma alışmaları için sahada kullanacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Skriniar (Djiku), Carlos, Yusuf, Mimovic, İsmail, Mert, Hakan, Levent, Talisca, En-Nesyri, Cenk

Erzurumspor: Ataberk, Orhan, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Roshi, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Furkan, Eren, Koray

FENERBAHÇE ERUZURUMSPOR GEÇMİŞ MAÇLARI

Fenerbahçe ile Erzurumspor tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu maçların 6'sını da sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, Erzurumspor ile olan karşılaşmalarda toplam 19 gol attı. Erzurumspor ise sadece 5 kere fileleri havalandırdı.