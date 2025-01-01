Galata Köprüsü bugün saat kaçta açılacak? Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle kapatılmıştı

01 Ocak 2025 13:09 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:23

Filistin'deki katliama "dur" yürüyüşü kapsamında Galata Köprüsü 1 Ocak 2025 tarihinde trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından Galata Köprüsü'nün ne zaman, saat kaçta trafiğe açılacağı merak ediliyor.

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüz binlerce kişi Gazze için yürüdü: Tüyleri diken diken eden anlar

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüz binlerce kişi Gazze için yürüdü: Tüyleri diken diken eden anlar

Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul​ İl Temsilciliği ve 308 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek bugün (1 Ocak 2025) Filistin​'deki katliama "Dur" demek için yürüyüş​ yaptı.

"Dün Ayasofya, bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları ile yapılan yürüyüş nedeniyle Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından köprünün ne zaman tekrardan trafiğe açılacağı merak ediliyor.

GALATA KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Galata Köprüsü, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 23.00'de trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre köprü eylemin bitişine kadar kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yer alan bilgilere göre ise köprü tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Diğer tarafında ilerleyen saatlerde trafiğe açılması bekleniyor.

1 OCAK KABATAŞ-SULTANAHMET TRAMVAY DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yürüyüş kapsamında Galata Köprüsü ve yolların haricinde bazı tramvay duraklarının da kapatılması kararı alınmıştı.

1 Ocak saat 04.00'ten itibaren Kabataş-Beyazıt, Kabataş-Sultanahmet, Küçükpazar Eminönü durakları arasında sefer yapılmıyordu.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından duraklar tekrardan vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.