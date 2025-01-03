Galatasaray'da Muslera, Abdülkerim, Barış Alper sarı kart sınırında mı? Göztepe maçı öncesi tehlike çanları çalıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 13:40 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:41

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala sarı-kırmızılılarda Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart sınırında olup olmadığı gündem oldu. Göztepe maçında bu oyuncular sarı kart alırsa bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.