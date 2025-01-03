Galatasaray'da Muslera, Abdülkerim, Barış Alper sarı kart sınırında mı? Göztepe maçı öncesi tehlike çanları çalıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala sarı-kırmızılılarda Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart sınırında olup olmadığı gündem oldu. Göztepe maçında bu oyuncular sarı kart alırsa bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını namağlup bir şekilde lider olarak tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
4 Ocak 2025 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-kırmızılıları bekleyen büyük tehlike gündem oldu.
Galatasaray'ın 3 kritik futbolcusu bu maçta sarı kart görürse Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ SARI KART SINIRINDA OLANLAR
Göztepe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera ve Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyor.
Oyuncuların sarı kart gördüğü karşılaşmalar ise şöyle:
- Fernando Muslera: Alanyaspor, Samsunspor ve Sivasspor
- Abdülkerim Bardakçı: Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Bodrum FK
- Barış Alper Yılmaz: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor
GALATASARAY-GÖZTEME MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hepsinde galibiyet ile ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, Göztepe ise 6 kere fileleri havalandırdı.
Bu karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:
- 21 Şubat 2022 Göztepe-Galatasaray 2:3
- 26 Eylül 2021 Galatasaray-Göztepe 2:1
- 17 Nisan 2021 Göztepe-Galatasaray 1:3
- 22 Aralık 2020 Galatasaray-Göztepe 3:1
- 18 Temmuz 2020 Galatasaray-Göztepe 3:1