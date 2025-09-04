Google çöktü mü son dakika neden açılmıyor?

4 Eylül günü erken saatlerde Google üzerinden arama yapmak isteyenler hata ile karşılaştı. Bağlantı sorunu hatası ile karşılaşanlar Google neden açılmıyor, internette sorun mu var aramalarını yaptı.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA?

Bugün sabah saatlerinde Google üzerinden arama yapmak isteyenler bağlantı hatası ile karşılaştı. Google'da şu an için teknik bir sorun yaşanırken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Birçok kullanıcı arama yaparken bağlantı hatası ile karşılaşırken, Google neden çalışmıyor araştırmasına başladı.

GOOGLE NEDEN ÇALIŞMIYOR, NE OLDU?

4 Eylül günü Google ile YouTube'da dünya genelinde sorun yaşanıyor. Dünyanın her yerinde aniden çöken Google'da kimse arama yapamazken kullanıcılar neden çalışmadığına dair araştırma yaptı. Şu an için açıklama gelmezken YouTube ve Google kullanılamıyor.