Gürsel Dönmez Viyana Büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:09

Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini duyurdu. Buna göre; Viyana (Avusturya) Büyükelçisi olarak Bakan Başmüşaviri Gürsel Dönmez görevlendirildi.

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

29 Ağustos Perşembe günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı duyuruyla Viyana Büyükelçiliğine Bakan Başmüşaviri Gürsel Dönmez atandı.

GÜRSEL DÖNMEZ KİMDİR?

1 Temmuz 1964 yılında Bulgaristan Kırcaali’de dünyaya gelen Gürsel Dönmez, 1969 yılında ailesiyle beraber Bursa’ya yerleşti. Ortaöğrenimini Sakarya Arifiye Lisesi’nde tamamlayan Dönmez, üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı.

Yüksek lisans ve doktorasını Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde tamamlayan Dönmez, 1998 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Sosyoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Sonrasında ise Viyana’da öğretmen ve öğretim üyesi olarak kariyerine devam etti.

2001-2009 yıllarında Euro Agenda - Avrupa Günlüğü dergisinin yayıncılığını ve editörlük görevini yürüten Gürsel Dönmez, 2009-2015 yılları arasında Başbakanlık bürokratı olarak, Balkanlar ve Yurtdışı Türkler konularında üst düzey diplomatik görevlerde bulundu.

2015 Nisan ayında Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili olan Dönmez, sonrasında Bakan Başmüşaviri olarak atandı.