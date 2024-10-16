İOS iPhone deprem uyarısı nasıl açılır? Adım adım acil durum bildirim sistemi aktif etme yolları
Bugün Malatya'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında deprem uyarı sisteminin Android ve İOS'ta nasıl açıldığı ve çalıştığı yeniden gündeme geldi. iPhone'da deprem uyarısının açılma yollarını derledik.
Malatya'nın Kale ilçesinde bugün olan sarsıntı vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken sarsıntıdan 10 saniye önce Android telefonlara gelen deprem uyarısı sonrasında iPhone'da uyarı sistemi nasıl, nereden açılır gündeme geldi.
İPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL, NEREDEN AÇILIR?
Ekranınızda ilk olarak Ayarlar kısmına tıklayınız.
Karşınıza çıkan ekranda Acil Durum bölmesine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan Deprem Uyarıları kısmına tıklayınız.
Uyarıları aç dedikten sonra uyarı sisteminiz aktif olmuş olacak.
Gerektiğinde Titreşimleri Aç butonuna tıkladıktan sonra sarsıntı sırasında titreşim ile uyarı alabilirsiniz.
DEPREM AĞI UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?
Akıllı telefonlarda gerçek zamanlı deprem uyarıları alabiliyorsunuz. Depremden birkaç saniye önce sarsıntı hissedebilirsiniz bildirimi alarak uyarı alabileceğiniz uygulamanın ücretli ve ücretsiz versiyonu bulunuyor.
Bugün Malatya'da olan sarsıntı Deprem Ağı uygulaması üzerinden yaklaşık 10 saniye önce bildirildi. Android kullanıcılılarına "Sarsıntıyı hissetmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 216,0 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5,6 büyüklüğünde." bildirimi yapıldı.