İOS iPhone deprem uyarısı nasıl açılır? Adım adım acil durum bildirim sistemi aktif etme yolları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:06

Bugün Malatya'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında deprem uyarı sisteminin Android ve İOS'ta nasıl açıldığı ve çalıştığı yeniden gündeme geldi. iPhone'da deprem uyarısının açılma yollarını derledik.