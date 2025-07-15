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Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul’da 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu sebebiyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağını ilan etti.  Sürücüler için alternatif güzergâhlar da paylaşıldı.

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İstanbul’da 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı ne zaman açılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:33

15 Temmuz’un 9. yılında düzenlenen anma programları ve 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu nedeniyle ’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılıyor.

Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? Kapalı olan yollar ne zaman açılacak?

İstanbul’da 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ’DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu programı dâhilinde kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu.

Saat 13:00 itibarıyla trafiğe kapalı yollar şöyle sıralandı:

  • Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere;
  • Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi,
  • Yalıboyu Caddesi,
  • Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar,
  • Beylerbeyi Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı.
İstanbul’da 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ’DA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik açıklamasında “Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" alternatif güzergâhlar olarak açıklanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin karşıya geçişlerde kullanılabileceği belirtildi.

Öte yandan trafiğe kapatılan yolların ise programların sona ermesinin ardından açılacağı açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

15 Temmuz hangi yıl?
2016
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ETİKETLER
#trafik
#İstanbul
#Beylerbeyi
#15temmuz
#Yol Kapatma
#15temmuz Şehitleri Vatan Koşusu
#Aktüel
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