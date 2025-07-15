İstanbul’da 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu sebebiyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağını ilan etti. Sürücüler için alternatif güzergâhlar da paylaşıldı.

15 Temmuz’un 9. yılında düzenlenen anma programları ve 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu nedeniyle İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılıyor.

Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? Kapalı olan yollar ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ’DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu programı dâhilinde kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu.

Saat 13:00 itibarıyla trafiğe kapalı yollar şöyle sıralandı:

Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere;

kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi,

Yalıboyu Caddesi,

Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar,

tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı.

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ’DA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik açıklamasında “Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" alternatif güzergâhlar olarak açıklanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin karşıya geçişlerde kullanılabileceği belirtildi.

Öte yandan trafiğe kapatılan yolların ise programların sona ermesinin ardından açılacağı açıklandı.