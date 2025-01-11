Karantina ne zamana kadar vizyonda? İlk haftadan büyük ilgi gördü

11 Ocak 2025 00:52 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 00:53

Karantina filminin vizyonda kalacağı süre merak ediliyor. kadar Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan Karantina filmi, 10 Ocak 2025 Cuma günü sinemaseverlerle buluştu. Dram, romantik ve gençlik türündeki bu yapım, ilk haftasından büyük ilgi görerek, sinemalarda beklenenden daha uzun süre vizyonda kalabilir.

Beyza Alkoç'un "Karantina" isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, izleyicilerle buluştu.

KARANTİNA​ NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA VİZYONDA KALACAK?

Karantina filminin sinemalarda ne kadar süre vizyonda kalacağı şu anda net değil. Genellikle sinema filmleri, 6 ila 8 hafta arasında sinemalarda gösterilir. Ancak, Karantina’nın ilk haftasındaki büyük ilgi nedeniyle, bu filmin daha uzun süre sinemalarda kalabileceği tahmin ediliyor. Filmin performansı, izleyici talebi ve sinema salonlarının programlarına göre vizyonda kalma süresi belirlenecek.

Filmin yapımcıları OTTO Entertainment ve Movie Factory, gençlik, dram ve romantizm öğeleriyle dolu bu hikayenin geniş bir kitleye ulaşmasını bekliyor. Yönetmen Ahmet Topuz ve senarist Beyza Alkoç'un emekleriyle ortaya çıkan Karantina, izleyicilere gençlerin hayallerine ulaşma yolculuğunu ve aşkın sıra dışı koşullarda nasıl filizlendiğini anlatıyor.

KARANTİNA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

Karantina filminin vizyondan kalkma tarihi, şu an için belli değil. Sinema filmleri için standart 6-8 haftalık vizyon süresi bulunmakla birlikte, bu süre filmin başarısına, izleyici talebine ve sinema salonlarının programlarına göre değişebilir. Karantina’nın ilk haftasında gösterdiği performans, filmin sinemalarda daha uzun süre kalabileceğine işaret ediyor.

Film, bir cinayet soruşturması ortasında başlayan genç bir aşk hikayesini konu alıyor ve bu hikaye, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı kadro, hikayeyi canlandırmakta başarılı oldu.

KARANTİNA FİLMİ NE ZAMANA KADAR VİZYONDA KALACAK?

Karantina filminin sinemalarda ne kadar kalacağı tam olarak bilinmiyor, ancak ilk haftadaki büyük ilgi nedeniyle 6-8 haftadan daha uzun süre kalabilir.

KARANTİNA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Karantina filmi, 10 Ocak 2025 Cuma günü vizyona girdi.