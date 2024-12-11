Kazan Köfte nerede, sahibi kim? Fenomen köfteci taklit ve tağşiş gıdalar listesinde

11 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:38

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listede fenomen köfteci Kazan Köfte isimli firmanın da yer almasının ardından işletmenin sahibine dair araştırmalar hız kazandı.

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

İzmir’de faaliyet gösteren Kazan Köfte isimli firma taklit ve tağşiş edilen gıdalar listesinde yer aldı. İşletme sahibinin ise sosyal medyada fenomen bir köfteci olduğu görüldü.

KAZAN KÖFTE NEREDE?

Kazan Köfte’nin taklit ve tağşiş gıdalar listesinde yer almasının ardından firmanın konumu merak edildi. Kazan Köfte isimli işletme, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Ankara İlkokulunun karşısında yer almaktadır.

KAZAN KÖFTE’NİN SAHİBİ KİM?

Kazan Köfte işletmesinin sahibinin sosyal medyada 224 bini aşkın takipçisi bulunan Yasin Poyraz olduğu öğrenildi.

KAZAN KÖFTE ETLERİNDE NE ÇIKTI?

Fenomen köfteci Kazan Köfte restoranının et dönerinde kanatlı et ve deri dokusu, haşlanmış köftesinde ise soya olduğu tespit edildi.