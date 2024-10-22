Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Feyenoord maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

22 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:41

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Benfica yarın Feyenoord ile kendi evinde karşılaşacak. Maçın başlamasına saatler kala milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

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Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kısa sürede gösterdiği başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Benfica'nın ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası olmaya doğru ilerleyen Kerem Aktürkoğlu'nun Devler Ligi'nde oynanacak olan Feyenoord karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın kendi evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ayrıca karşılaşmada Benfica'da yer alan bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de 11'de yer alacağı düşünülüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica istatistikleri ise şöyle:

Liga Portugal | 3 Maç | 2 Gol | 2 Asist

UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 Maç | 2 Gol

Orkun Kökçü'nün istatistikleri:

Liga Portugal | 7 Maç | 2 Gol | 2 Asist

UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 Maç | 2 Gol

BENFİCA-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında oynanacak olan Benfica-Feyenoord karşılaşması yarın (22 Ekim 2024 Salı) saat 22.00'da yapılacak.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yönetecek.