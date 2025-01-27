Kimlikle gidilen ülkeler! TC kimliği ile hangi balkan ülkelerine girilir?

27 Ocak 2025 17:36 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:39

Türk vatandaşlarının gündeminde her daim yer alan konulardan biri kimlikle gidilen ülkelerdir. Yurt dışı seyahatlerini seven vatandaşlar sadece kimlikle gidebileceği ülkeleri araştırırken vize istemeyen ülkeler de oldukça rağbet görüyor. Sık sık seyahat edenler yaz ve kış aylarında gidilecek olan yerlerin giriş uygulamalarını araştırıyor.

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Pasaport ve vize gibi belgelere ihtiyaç duymadan sadece T.C. kimlik kartı ile giriş yapabileceğiniz birçok ülke bulunuyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler ilk olarak kimlik ile girilebilen ülkeleri kontrol ediyor. Kuzey Kıbrıs, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere kolayca kimlik kartı ile giriş yapılabiliyor.

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER NERELER?

Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı ile giriş yapabileceğiniz 5 ülke bulunuyor. Yurt dışı çıkışlarında ihtiyaç olan pasaporta gerek duymadan kimlik ile girilebilecek olan ülkeler arasında Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova yer alıyor. “Sadece yeni tip TC kimlik kartı ibraz ederek vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin sayısı 01.04.2021 tarihi itibariyle Azerbaycan'ın da eklenmesiyle 5'e çıktı. Bundan böyle Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'ya TC kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek.” açıklaması ile kimlikle gidilebilecek olan ülkeler duyurulmuştu.

Sadece T.C. kimlik kartınız ile Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ülkelerine kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

SADECE KİMLİK İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?

Pasaport ve vize gibi belgelere ihtiyaç duymadan sadece kimlik kartınız ile girebileceğiniz ülkeler arasında Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova yer alıyor. Eğer Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere gitmek isterseniz sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ile bu ülkelere girebilirsiniz. Pasaport ve vize gibi belgelere ihtiyaç duyulmamasından dolayı masraf konusunda da rahatlık yaşayabilirsiniz.

Gürcistan’a kimlik kartı ile kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Doğu Karadeniz’e sınır komşusu olması sebebiyle tüm doğal güzellikleri rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Girişler Sarp Sınır Kapısı’ndan yapılıyor.

Bir diğer ülke ise Ukrayna’dır. Odessa ve Kiev gibi şehirleri tüm dünyanın severek seyahat ettiği yerlerden biri olurken Türk vatandaşlar da sıklıkla seyahat ediyor. Kimlik ile giriş yaparak 90 günü aşmamak şartıyla kalmak mümkündür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kimlik ile girebileceğiniz diğer ülkedir. Çeşitli doğal güzellikleri, tarihi ve şehirleri ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Kimlik ile gidilen ülkelerden diğeri ise Azerbaycan’dır. Tek millet iki devlet anlayışından dolayı ilişkiler oldukça güçlüdür. 90 günü aşmamak şartıyla sadece kimlik ile giriş yapmak mümkün.

Moldova, kimlik ile giriş yapabileceğiniz bir diğer ülkedir. Vatandaşlarımız 90 günü aşmamak şartı ile ülkenin güzelliklerini görebilir ve tarihini ziyaret edebilir.

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Vize, yurt dışı seyahatlerinden bazen uzun süre alan bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz olarak girebileceği ülkelerden bazıları şöyle:

Avrupa’da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Moldova, Ukrayna, Gürcistan. Asya’da Japonya,Güney Kore, Tayland, Singapur, Endonezya, Maldivler, Malezya, Filipinler, Hong Kong, İran, Lübnan, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan.

Afrika’da Fas, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Botsvana, Zambiya, Esvatini.

Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler.