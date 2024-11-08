Kızıl Goncalar Çağla karakterini Pelin Ermiş oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Kasım 2024 13:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:57

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin senaryosuna Çağla adlı yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler tarafından Kızıl Goncalar Çağla kim sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca karakteri oynayan Pelin Ermiş kimdir, kaç yaşında ve daha önce oynadığı diziler de gündeme geldi.

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay'ın oturduğu Kızıl Goncalar dizisinin senaryosuna Cağla adlı yeni bir karakter dahil oluyor. Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar dizisinde Çağla karakterinin kim tarafından oynandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. KIZIL GONCALAR ÇAĞLA KİM? Kızıl Goncalar dizisinde Duygu Sarışın'ın oynadığı Hande karakterinin yolu Çağla ile kesişecek. Çağla karakteri ünlü oyuncu Pelin Ermiş tarafından oynanacak. İlerleyen bölümlerde dizinin kadrosuna Çağla karakterin eşi de dahil olacak. PELİN ERMİŞ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Pelin Ermiş, 21 Ağustos 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu 2006 yılında ilk kez "Şöhret Okulu" adlı dizide rol aldı. 2008 yılında oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Cemile karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim "Mazi Kalbimde Yaradır", "Adını Feriha Koydum", "Emir'in Yolu", "Hangimiz Sevmedik" gibi dizilerde de rol aldı. Sinema perdesinde ise Pelin Ermiş "Bekçi" ve "Kiraz Mevsimi" adlı yapımlarda oynadı. İlgili Haberler Kızıl Goncalar’a Barış Yurtsever geliyor! Kadir rolünü oynayacak Kızıl Goncalar’ın Naim'i Mert Turak'tan itiraf! "Yüzüme tükürüyorlar" Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide