Kızıl Goncalar’a Barış Yurtsever geliyor! Kadir rolünü oynayacak
Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde heyecan devam ederken psikolog Kadir izleyicinin dikkatini çekti. Seyircilerin Kadir'in gerçekte kim olduğunu şimdiden araştırmaya başladı.
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri heyecanla izleniyor.
Seyircilerin sevdiği proje Now TV'de yayınlanırken yeni bir oyuncu dahil oluyor.
KIZIL GONCALAR PSİKOLOG KADİR KİM OYNUYOR?
Diziye yeni dahil olacak olan Kadir rolünü Barış Yurtsever oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yurtsever, psikolog Kadir rolünü üstlenecek.
BARIŞ YURTSEVER KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2014 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 senesinde Mersin'de doğan isim birçok tiyatro oyununda yer aldı.
OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan isimler arasında Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Şerif Erol, Duygu Sarışın ve Tolga Tekin bulunuyor.