Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 1 Kasım yayın akışı belli oldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ederken 1 Kasım akşamında yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. İlk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen dizide yeni gelişmeler yaşanıyor.
28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti'nde yer alan oyuncular dikkatleri üzerine çekerken seyirciler bu akşam var mı, yok mu araştırmaya başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI 1 KASIM?
1 Kasım Show TV yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi, Cuma günleri Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Bugün ise yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
OYUNCU KADROSU
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyor. Diziye yeni sezonla beraber birçok yeni oyuncu da dahil oldu. İlk sezonda ilk bölüm 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanmıştı.
1 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 - Bu Sabah
10.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12.30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15.00 - Kızılcık Şerbeti
18.45 - Show Ana Haber
20.00 - Kızılcık Şerbeti