Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 1 Kasım yayın akışı belli oldu

01 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:33

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ederken 1 Kasım akşamında yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. İlk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen dizide yeni gelişmeler yaşanıyor.

28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti​'nde yer alan oyuncular dikkatleri üzerine çekerken seyirciler bu akşam var mı, yok mu araştırmaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI 1 KASIM?

1 Kasım Show TV​ yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi, Cuma günleri Show TV​ ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Bugün ise yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

OYUNCU KADROSU

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda Barış Kılıç​, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyor. Diziye yeni sezonla beraber birçok yeni oyuncu da dahil oldu. İlk sezonda ilk bölüm 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanmıştı.

1 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 - Bu Sabah

10.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12.30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15.00 - Kızılcık Şerbeti

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Kızılcık Şerbeti