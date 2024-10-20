Kızılcık Şerbeti Cansu karakterini Semra San oynuyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan karakterlerden Cansu'nun kim olduğu gündeme geldi. Ayrıca izleyiciler karakteri oynayan ünlü oyuncu Semra San'ın hayatını ve kariyerini de merak ediyor.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara geldi.
Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından izleyiciler Cansu karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ CANSU KİMDİR?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Cansu karakterini ünlü oyuncu Semra San oynuyor.
SEMRA SAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?
Semra San, 23 Aralık 1984 yılında Almanya'nın Speyer bölgesinde dünyaya geldi.
Aslen Balıkesirli olan ünlü oyuncu ilkokul, ortaokul ve liseyi Almanya'da okudu.
Liseden mezun olduktan sonra 2001 yılında Mannheim Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü bitirdi.
Üniversite eğitimi sırasında Türk Halk Müziği ve tiyatro eğitimi aldı.
2011 yılında ilk albümünü çıkaran Semra San oyunculuk kariyerine ise 201 yılında yayımlanan Kördüğüm dizisinde rol alarak başladı.