Kızılcık Şerbeti Cansu karakterini Semra San oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:56

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan karakterlerden Cansu'nun kim olduğu gündeme geldi. Ayrıca izleyiciler karakteri oynayan ünlü oyuncu Semra San'ın hayatını ve kariyerini de merak ediyor.