Kızılcık Şerbeti Halime karakterini Güneş Hayat oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:51

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosuna yeni bir karakter katılıyor. İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti Halime kim sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca karakteri oynayan Güneş Hayat kimdir, hangi dizilerde oynadı gibi soruların cevapları da merak ediliyor.