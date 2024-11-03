Kızılcık Şerbeti Halime karakterini Güneş Hayat oynuyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosuna yeni bir karakter katılıyor. İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti Halime kim sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca karakteri oynayan Güneş Hayat kimdir, hangi dizilerde oynadı gibi soruların cevapları da merak ediliyor.
Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin bulunduğu senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor.
İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti Halime kim tarafından oynanıyor sorusunun cevabı araştırılıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ HALİME KİM?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Halime karakterini Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Güneş Hayat oynayacak.
Karakter dizinin senaryosuna göre Pembe'nin (Sibel Taşçıoğlu) eski mahallesinden geliyor olacak.
GÜNEŞ HAYAT KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Güneş Hayat, 1 Haziran 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra 2007 oyunculara başladı.
Sırasıyla Evim Sensin, Alev Alev, Çalıkuşu, Paramparça, Adı Efsane, Ölümlü Dünya, Muhteşem Üçlü, Hercai, Kırmızı Oda, Ölümlü Dünya 2, Kopuk adlı yapımlarda rol aldı.