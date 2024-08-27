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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:27
Kızılcık Şerbeti&#039;nin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor

Show Tv ekranlarının sevilen projelerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı devam ederken seyirciler 3. sezon ne zaman başlayacak, hangi gün araştırmaya başladı. Dizinin ilk bölümü 28 Ekim 2022'de yayınlanmıştı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu beklenirken sete çıkacağı tarih belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonunun 13 Eylül ya da 20 Eylül’de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu,  Selin Türkmen, Ceren Karakoç ve  Aliye Uzunatağan gibi isimlerin yer aldığı projeye yeni oyuncular dahil oluyor.

Kıvılcım'ın İzmir'de yaşayan Meri lakaplı Meryem teyzesini Şebnem Bozoklu canlandırırken Kıvılcım'ın hayatına dahil olan Cemal karakterini Fırat Çelik oynayacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor - 2. Resim

Giray'ın üvey annesi olarak gelen Heves'i ise Şebnem Dönmez canlandıracak. Sonraki bölümlerde ise Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç'in katılması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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