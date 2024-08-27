Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor

27 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:27

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu beklenirken sete çıkacağı tarih belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonunun 13 Eylül ya da 20 Eylül’de ekranlara gelmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç ve Aliye Uzunatağan gibi isimlerin yer aldığı projeye yeni oyuncular dahil oluyor.

Kıvılcım'ın İzmir'de yaşayan Meri lakaplı Meryem teyzesini Şebnem Bozoklu canlandırırken Kıvılcım'ın hayatına dahil olan Cemal karakterini Fırat Çelik oynayacak.

Giray'ın üvey annesi olarak gelen Heves'i ise Şebnem Dönmez canlandıracak. Sonraki bölümlerde ise Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç'in katılması bekleniyor.