Kocaeli Karamürsel ilçesi 06.10’da, Başiskele ilçesi 06.09’da bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:40

Türkiye Gazetesi takvimine göre Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacaktır. İl ve ilçelerde bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almaktadır.

2 rekat cemaatle kılınması erkeklere vacip olan bayram namazını Kocaeli Karamürsel ilçesi 06.10’da kılacak.

Bayram ezanı Kocaeli Başiskele’de 06.09’da okunacak.

Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah’ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. (NİSA/114)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KOCAELİ’NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli’nde bayram namazı 06.15’de kılınacak.