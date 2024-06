Kurban Bayramı bayram namazı Kocaeli Körfez ve Gölcük ilçesinde 06.09’da, Çayırova’da 06.11’de kılınacak

15 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:35

Müslümanların birlik ve beraberliklerinin, aralarındaki dostlukların arttığı Kurban Bayramı’na saatler kala Müslümanlar bayram namazı ibadetlerini yerine getirmek için bayram namazı saatlerini araştırmakta.

Kurban Bayramı ezanı Kocaeli Körfez’de 06.09’da okunacak.

Bayram namazı Kocaeli Gölcük ilçesinde 06.09’da kılınacak.

Çayırova bayram namazını 06.11’de kılacak.

“Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkân bulacaktır. Kim Allah ve resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükâfatını vermek Allah’a aittir; Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir.” (NİSA/100)

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilhicce, hac ve kurban ibadetini yaptığımız aydır. Kurban Bayramı’nın olduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on günü ibadet yapmak daha fazla sevap olur. Zilhiccenin 10.günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.

Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım eden, Peygamberlere hürmet etmiş olur. Hasta ziyaret eden, Allahü teâlânın dostları olan kulların halini, hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on günde yapılan ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha üstün ve daha fazla sevaba vesiledir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KOCAELİ’NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli’nde bayram namazı 06.15’de kılınacak.