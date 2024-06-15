Konya Çumra ilçesi 06.05’de, Seydişehir ilçesi 06.09’da bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 20:40 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:11

16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı, müminlerin birbiriyle kaynaştığı, kırgınlıklar azaldığı, birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu önemli günde yapılan ibadetler daha fazla sevaba vesile olur.

Konya Çumra ilçesi bayram namazını 06.05’de kılacak.

Kurban Bayramında bayram namazını Seydişehir ilçesinde 06.09’da kılınacak.

Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. (HAC/38)

BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE NE YAPILMALI?

Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra ilk kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle tekbir getirmek müstehaptır.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazından sonra selam verir vermez ‘Teşrik Tekbiri’ okunması vaciptir.

Teşrik Tekbiri “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd” diyerek getirilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya'da namaz 06:11'de kılınacak.