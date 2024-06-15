Kurban Bayramı bayram namazı İzmir Menemen ve Gaziemir ilçelerinde 06.26’da kılınacak

15 Haziran 2024 18:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:22

Kurban Bayramı, her yıl müslümanların Hac ve kurban ibadetlerini yerine getirdikleri zamandır. Kurban ibadeti Allahü Teala’ya müslümanların şükretmesi ve farzlarını yerine getirmesi için yapılır.

İzmir Menemen ilçesinde bayram namazı 06.26’da kılınacak.

İzmir Gaziemir ilçesinde bayram ezanı 06.26’da okunacak.

"Gelsinler de, hacda kendilerini bekleyen dünyevî ve uhrevî faydaları görsünler. Ayrıca Allah'ın onlara ihsân ettiği kurbanlık hayvanları, belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak kessinler!" Bu hayvanların etinden hem siz yiyin, hem de darda kalmışlara ve yoksullara yedirin! (Maide/97)

EVDE KİMLER İÇİN KURBAN KESİLİR?

Aynı evde yaşayan her zengin müslümanın zekat ve kurbanı ayrıdır. Nisaba malik olanın kurban kesmesi vacip sayılır. Ailesi zengin olan bir öğrencinin kurban kesmesi gerekmez çünkü anne babası zengindir.

Zengin olan Müslümana kurban ibadeti vacip, fakir olana vacip değildir. Fakir olan Müslüman kurban keserse sevap olur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.31'de kılınacak.