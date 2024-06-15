Kurban Bayramı bayram namazını Antalya Kumluca ilçesi 06.17’de, Kaş ilçesi 06.21’de kılacak

15 Haziran 2024 18:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:15

Bayramlar, müslüman alemi için birliktelik günüdür. Bayram günlerinde müslümanlar; akrabalarıyla görüşür, büyükler ziyaret edilir, dargınlar barışır, ibadetler yapılır.

Bayramın ilk günü güneşin doğmasından 50 dakika sonra kılınan bayram namazı Antalya Kumluca ilçesinde 06.17’de kılınacak.

Antalya Kaş ilçesi bayram namazını 06.21’de kılacak.

“Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usüllerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.” (BAKARA/128)

ÖLEN YAKINIMIZ İÇİN KURBAN KESEBİLİR MİYİZ?

Her kurban Allah rızası için kesilir, kesilen kurbanın sevabını ölülerimize gönderebiliriz.

Kurban kesip, sevabını ölü veya diri tüm Müslümanlara göndersek, sevap hiç eksilmeden her müslümana birer kurban sevabı olarak gider. Bu Allahü teâlânın bizlere hediyesidir. Allahü teâlâ için, kazandığımız sevapları ölü veya diri tüm Müslümanlara bağışlamalıyız.

Kurban kesemeyen Müslüman, öldüğünde miras bıraktığı maldan kendi için kurban kesilmesini vasiyet ederse, vasiyet edilen kurban bayram günleri kesilir. Bu etten kesen fakir olsa da yiyemez. Etinin hepsini fakirlere vermesi gerekir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANTALYA'DA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.