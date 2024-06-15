Kurban Bayramı’nın bayram namazını Samsun Çarşamba ilçesi 05.40’da, Vezirköprü ilçesi 05.46’da, Canik ilçesi 05.42’de kılacak

15 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:02

Müslüman aleminin mühim günlerinden olan bayramlarda; küsler barışır, kabirler ziyaret edilir, akraba ve dostlarla bir arada olunur, sohbetler edilir. Bayram namazının cemaatle birlikte kılınmasının önemi de mümin kardeşlerin birbirleriyle kaynaşması içindir.

SAMSUN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

16 Haziran Pazar günü bayram namazının kılınmasıyla 4 gün süren Kurban Bayramı başlayacak. Bayram namazı Samsun Çarşamba ilçesinde 05.40’da kılınacak.

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILINACAK?

2 rekat kılınan bayram namazını Samsun Vezirköprü ilçesi 05.46’da kılacak.

SAMSUN CANİK İLÇESİNDE SAAT KAÇTA BAYRAM NAMAZI KILINACAK?

Kurban Bayramı’nın başlamasına saatler kala bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, namaza geç kalmamak için bayram namazı saatlerini araştırıyor. Samsun Canik ilçesinde bayram namazı 05.42’de kılınacak.

Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O size âyetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. (BAKARA/151)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.