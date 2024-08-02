Masterchef Sevim Canikoğlu 1976 yılında doğdu

02 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:40

Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından biri olan Masterchef'te grup aşamasının son karşılaşmaları oynanıyor.

Ana kadroya çıkacak olan isimlerin belirlendiği grup aşamasında yer alan Sevim Canikoğlu, tabakları ile hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Yaptığı tabaklar ile şeflerden eleme turunda ve düellolarda geçer not alan Sevim Canikoğlu'nun hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MASTERCHEF SEVİM KİMDİR?

Sevin Canikoğlu 1976 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

Yemek yapmaya geç başladığını belirten yarışmacı İstanbul'dan programa katılıyor.

Aşçı yardımcılığı yapan Sevim Canikoğlu'nun ikiz çocukları bulunuyor.

Programın eleme turunda yaptığı kuru fasulye püresi ve karnabahar biftek ile Mehmet Yalçınkaya'dan hayır oyu alırken Somer Sivrioğlu ile Danilo Zanna'dan evet oyu alarak düellolara yükseldi.

Düello aşamasında da rakiplerini eleyerek grup aşamasına kaldı.

MASTERCHEF SEVİM CANİKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında doğan Sevim Canikoğlu, 2024 yılı itibariyle 48 yaşındadır.