Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti

27 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:53

Münevver Karabulut cinayeti Cem Garipoğlu’nun mezarının açılma talebi sonrasında yeniden gündeme geldi. Eski sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un cesedi 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? Mezarını açtıran çarpıcı detay

Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? Mezarını açtıran çarpıcı detay

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut​'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu​'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Lise öğrencisi olan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, 29 Ekim 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Adanalı olan Garipoğlu, amcası Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a taşındı.

CEM GARİPOĞLU’NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

Cem Garipoğlu’nun mezarı Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un talebi üzerine yeniden açılacak.

GARİPOĞLU AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Garipoğlu Ailesi, Adana’nın Ceyhan ilçesinde çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurarak geçimini bu şekilde sağlıyorlardı.