NASA'nın yangın haritasında İzmir kırmızıya boyandı

16 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:11

15 Ağustos saat 21.10'da İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı olan Yamanlar Karatepe mevkiinde çıkan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından ABD Uzay Ajansı NASA'nın yangın haritasında İzmir'in durumu merak edildi.

NASA YANGIN HARİTASI İZMİR YANGINININ BOYUTU NEDİR?

NASA, dünya genelinde çıkan yangınları güncel olarak haritalıyor.

İzmir'deki yangın da NASA'nın haritasında yer aldı.

Haritada, İzmir'in büyük bir bölümünün alevler içerisinde kaldığı görülüyor.

NASA YANGIN HARİTASI NEDİR?

NASA, dünyada ortaya çıkan orman yangınlarının uydular aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebileceği "FIRMS" adlı bir haritalama sistemi kurdu.

Harita sayesinde her ülkede çıkan yangınlar anlık olarak takip edilebiliyor.