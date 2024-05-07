Öğretmen atamalarında Türk Dili ve Edebiyatı taban puanı 50 olurken kontenjan sayısı 796 olarak açıklandı

07 May 2024 12:00 - Güncelleme : 07 May 2024 12:09

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün atamalarla ilgili açıklamada bulundu. Başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanacağı söylenirken en çok alım yapılacak alanları da söyledi. Vatandaşlar ise edebiyat alanının taban puanlarını araştırmaya başladı.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında 2024 yılında puan 50 olurken, 796 kişi alınacak.

2023 senesinde ise 1.839 kişi atanırken, 6858 kişi başvuru yaptı. Sözlü sınav puanı 80, KPSS puanı 80,10876 olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" demişti.

EN ÇOK ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen alınacak.

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