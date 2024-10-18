Pevidem SC-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu

18 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:04

Portekiz Kupası kapsamında Benfica yarın Pevidem SC deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Milli aranın ardından Portekiz Kupası'nda maçlar kaldığı yerden devam ediyor.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica​, Pevidem SC karşısında deplasman maçına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica'ya transfer olduğundan beri büyük başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Kupası kapsamında oynanacak olan Pevidem SC maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile çıktığı 6 karşılaşmada toplam 4 gol attı.

Karşılaşmada ayrıca Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Orkun Kökçü ise bu sezon Benfica ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 gol, 3 asist yaptı.

PEVİDEM SC-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pevidem SC-Benfica karşılaşması yarın (19 Ekim 2024 Cumartesi) saat 22.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.