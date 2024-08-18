Roblox'un 21 Ağustos'ta açılanacağına dair hiçbir açıklama bulunmuyor

18 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:55

Erişim engeli getirilen Roblox için dava bulunmazken yasak henüz kalkmadı

Erişim engeli getirilen Roblox için dava bulunmazken yasak henüz kalkmadı

Instagram ve Roblox'un ardından Discord'un da kapatılacağı iddia edildi

Instagram ve Roblox'un ardından Discord'un da kapatılacağı iddia edildi

15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından oyunun ne zaman açılacağı oyuncular tarafından merak edilmeye başlandı.

ROBLOX 21 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Roblox'un 19 Ağustos Pazartesi günü dünya genelinde yapacağı güncellemenin ardından Türkiye'de tekrardan erişime açılacağı iddia edildi.

Ancak konuyla ilgili yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmadı.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi.

BTK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

ROBLOX AÇILDI MI 18 AĞUSTOS?

Roblox'a getirilen erişim engeli 18 Ağustos 2024 Pazar günü itibarıyla henüz kaldırılmadı.

Oyunun tekrardan erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.