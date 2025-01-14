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Şafak Sezer’in hastalığı ne? Kör olabileceğini açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 22:48 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 22:51
Şafak Sezer’in hastalığı ne? Kör olabileceğini açıkladı

Katıldığı bir programda gözündeki hastalığı anlatan oyuncu Şafak Sezer, kör olabileceğini açıkladı. Şafak Sezer’in hastalığı merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer​ katıldığı bir programda hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şafak Sezer’in hastalığı ne? Kör olabileceğini açıkladı - 1. Resim

ŞAFAK SEZER’İN HASTALIĞI NE?

Şafak Sezer gözündeki ben nedeniyle kör olma riski ile karşı karşıya olduğunu anlattı.

Şafak Sezer, "Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir oluyor. Bu ben ilerliyor biraz. Benin riski ilerde kör ediyor insanı.” ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer’in hastalığı ne? Kör olabileceğini açıkladı - 2. Resim

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Sincan, Ankara'da doğdu.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla ilk kez sahneye çıktı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında etkili olan ise “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programı oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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