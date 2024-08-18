Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenazesini anlattı: İnanılmaz rezillik, akıl hastanesinden kaçanlar gelmiş gibiydi

18 Ağustos 2024 21:21 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 22:19

Uzun süredir kanser tedavisi gören 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş'ın Levent’te düzenlenen cenaze namazına gelen bazı kişilerin taşkınlarına Şafak Sezer de isyan etti.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Akbaş'ın cenazesine 45 yıllık dostu İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimler de akın etti. Ancak ünlüleri görmek için gelen kişiler yüzünden imam dahi cenazeyi kıldırmakta güçlük çekti.

"AKIL HASTANESİNDEN KAÇANLAR GELMİŞ GİBİYDİ"

Şafak Sezer, Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamasında “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar” dedi.