Şakir Paşa Ailesi senaristliğini kimin yaptığı merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:46

NOW TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiği dönem ve karakterlerinin hikayesiyle dikkat çeken Şakir Paşa Ailesi'nin senaristinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. dizinin senaryosunu Hande Altaylı yazıyor.

Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Bahadır Karataş'ın oturduğu Şakir Paşa Ailesi ilk bölümlerinin ardından izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken dizinin ikinci bölümünün yayınlanmasının ardından senaristinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. ŞAKİR PAŞA AİLESİ SENARİSTİ KİM? Şakir Paşa Ailesi dizisinin senaryosunu Hande Altaylı kaleme alıyor. HANDE ALTAYLI KİMDİR? Hande Altaylı, 17 Haziran 1971 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Babası avukat Hasip Güner Türel, annesi ev hanımı olan senarist Galatasaray Lisesi'nde yatılı okudu. Liseden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü kazandı. Kariyeri boyunca çeşitli ajanslarda reklam yazarlığı ve şarkı sözleri yazan Hande Altaylı ilk romanını ise 2006 yılında yayımlandı. Yılın en çok satan kitapları arasında yer alan romanın ardından 2009 yılında Maraz adlı ikinci eserini yazdı. Hande Altaylı, evli ve bir çocuk annesidir. Sıkça Sorulan Sorular Şakir Paşa Ailesi ne zaman, saat kaçta? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar günü saat 20.00'de yayınlanıyor. Şakir Paşa Ailesi gerçek mi? Şakir Paşa Ailesi dizisinin hikayesi "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatından uyarlanmıştır. İlgili Haberler Kuruluş Osman dizisine Kötü Kan'dan transfer! Murat Göçmez seçimini yaptı Karaağaç Destanı neden final yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu Gassal dizisi görücüye çıktı: Ahmet Kural'ı çok etkileyen gassal cevabı: "Ben orada anladım"