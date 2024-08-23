Seda Sayan'ın programının neden olmadığı açıklanmazken yayın akışında Sana Değer yer aldı

23 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:22

Seda Sayan'dan üvey oğlunu şaşırtan hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Seda Sayan'dan üvey oğlunu şaşırtan hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti

Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti

Seda Sayan bu sefer de cam yaptırdığı ustaya filtre yaptı!

Seda Sayan bu sefer de cam yaptırdığı ustaya filtre yaptı!

Gündüz kuşağı programlarının arasında en çok sevilenlerden biri olan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı 23 Ağustos tarihinde yayınlanmadı.

İzleyiciler tarafından programın neden yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı.

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının neden yayın akışında yer almaması hakkında kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

Seda Sayan yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı yayın akışında yer alıyor.

SEDA SAYAN PROGRAMI BIRAKTI MI?

Star TV ekranlarında hafta içi her gün saat 09.45'te yayınlanan programı Seda Sayan'ın bırakıp bırakmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili ünlü isimden bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.