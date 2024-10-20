Şehrazat dizisinin başrol oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu bulunuyor

20 Ekim 2024 19:23 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:52

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Şehrazat dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Dizinin ana karakteri olan Kubat'ın kim tarafından oynanacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Şehrazat uyarlama mı, oyuncu kadrosu konuları araştırılıyor.

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Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı Şehrazat dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasına kısa bir süre kaldı.

Vatandaşlar tarafından dizinin uyarlama olup olmadığı ve Kubat karakterinin kim tarafından oynandığı merak ediliyor.

ŞEHRAZAT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Şehrazat dizisinin aynı adlı İran yapımından uyarlama olduğu biliniyor.

ŞEHRAZAT KUBAT KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şehrazat dizisinde Kubat karakterini İsmail Hacıoğlu oynuyor.

Dizinin diğer oyuncuları ise henüz açıklanmadı.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan İsmail Hacıoğlu, okulu bitirmeden ayrıldı.

Kariyerine ilk olarak Bana Şans Dile adlı filmde rol alarak başlayan ünlü isim Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Zümrüdüanka ve Çocuk adlı yapımlarda rol aldı.

İlk olarak 2010 yılında Vildan Atasever ile evlenen İsmail Hacıosmanoğlu, 2015 yılında ise boşandı.

İkinci olarak ise 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlendi ve çiftin bir kız çocuğu oldu.

Ancak evlilikleri 2020 yılında sona erdi.