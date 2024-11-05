Su diyeti nasıl yapılır sorusu yıllar sonra yine gündemde: Kilo vermek isteyenler dikkat etsin

05 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:36

Su diyeti doğru uygulandığında hızlı kilo vermede yardımcı olurken yanlış uygulandığında ise zararları olabilmektedir. Bu nedenle su diyeti yapmak isteyen vatandaşların uzman kontrolünde bu diyeti uygulaması önemlidir.

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Sağlık için günde ortalama 2, 2.5 litre su​ tüketimi önemlidir.

Su tüketimi insan vücudu ve sağlık için çok önemli olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı oluyor.

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti temelde bol miktarda su ve sıvı içecek tüketerek beden için hızlı detoks etkisine sebep olan ve kalori yakımını artırarak kilo vermeyi kolaylaştıran bir diyet türüdür.

Gün içerisinde vücuda yeteri kadar su alınmayabiliyor. Bu diyet ise vücuda gün içinde yeterli miktarda su alımına yardımcı oluyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su diyeti, ödem attıran gıdaları ve sıvıları tüketmeyi kapsıyor. Çorba ve meyve sularının ağırlık olduğu bu diyet yönteminde, çilek ve ananas gibi bağırsakları çalışmasına yardımcı olan ve ödem atmayı kolaylaştıran meyveler de var.

Bu diyette su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda tüketilmiyor.

SU DİYETİ ZARARLI MI?

3 günden fazla uygulanması önerilmeyen bu diyetin içerisinde mutlaka besin değeri yüksek meyveler ve sebzeler yer almalıdır.

Kısa sürede kilo verdiren su diyeti, özellikle kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlarda ve emziren anneler için olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle su diyeti uygulamak isteyen kişilerin uzmana danışması gerekiyor.