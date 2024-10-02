Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi yayınlandı

02 Ekim 2024 15:53 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:58

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşürebilecek taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 463 gıdanın listesini yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanı​ İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu.

TAKLİT​ VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDA​ LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürün ile taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 463 gıdanın listesi Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Taklit ve tağşiş ürünlerin listesi için tıklayınız.

TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR?

Tağşiş ürün, bir gıda maddesine maliyeti düşürmek veya miktarı artırmak amacıyla yasadışı yollarla başka maddeler karıştırılarak kalitesinin düşürülmesi anlamına gelir.

Tağşiş ürünlerde orijinal ürün yerine daha düşük kaliteli ve sağlığa zararlı maddeler kullanılır.

TAĞŞİŞ ÜRÜNLER NELER OLABİLİR?

Tağşiş ürünlere örnek vermek gerekirse; zeytinyağına daha ucuz yağlar karıştırılması, süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanılması, et ürünlerinde dolgu madde kullanılması bala şeker şurubu veya glikoz eklenmesi denilebilir.

TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİN ZARARLARI NELER?

Tağşiş ürünlerin insan sağlığını ve ekonomisini etkileyen birçok zararı bulunuyor. Bunlara örnek verecek olursak; tağşiş edilen gıdalarda kullanılan kimyasallar, ucuz katkı maddeleri, gıda zehirlenmeleri, alerjik reaksiyonlar, haksız rekabet ve gıda güvenirliği kaygıları gibi sorunlar ortaya çıkıyor.