Tarkan'ın Spotify'daki yeni şarkısı kendisine mi ait? Why Do I Love You sözleri

10 May 2024 12:31 - Güncelleme : 10 May 2024 12:33

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Spotify profilinde 7 Mayıs 2024 tarihinde "Why Do I Love You?" adlı yeni bir şarkı paylaşıldı.

Hiçbir duyuru olmadan paylaşılan şarkıyı dinleyen vatandaşlar seslendiren kişiyi Tarkan'a benzetmediği için şarkının gerçekte kimin olduğunu araştırmaya başladı.

Spotify'da bazen sistemsel hatalar nedeniyle şarkılar başka sanatçıların profillerinde yayınlanabiliyor.

Ancak ünlü ismin şarkısı hem Spotify hem de Apple Music profillerinden aynı anda yayınlandı.

Şarkının stüdyosunun ise Mushroom Sound olduğu görülüyor.

Spotify, Apple Music ve Tarkan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Why Do I Love You? şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi ise şöyle:

I stayed the heist don't nowhere i am go away

Soygunda kaldım. Hiçbir yere gitme, ben gidiyorum

But this feeling in my heart keeps on growing i love you baby

Ama kalbimdeki bu his büyümeye devam ediyor. Seni seviyorum bebeğim

But i can't explain how it's mystery

Ama bunun nasıl bir gizem olduğunu açıklayamam