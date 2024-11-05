Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması’nın başvuru süreci başladı: Ödül 1,6 Milyon lira

05 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:21

Ar-Ge projeleri fikir yarışmasının başvuru tarihleri üniversiteli gençlerin gündeminde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarışmanın üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışmasına dair araştırmalar hız kazandı. Yarışma, karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay ile haberleşme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenecek.

AR-GE PROJESİ FİKİR YARIŞMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını Fikir Yarışması internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerini belirterek “1 Kasım 2024’te başlayan başvuru süreci 31 Ocak 2025’te sona erecek.” açıklamasında bulundu.

AR-GE PROJESİ FİKİR YARIŞMASINDA ÖDÜL NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, yarışmanın karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenleneceğini ve her kategoride birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira üçüncüye 75 bin lira ödül verileceğini belirtti. Uraloğlu, “Yarışma neticesinde kazananlara toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek.” dedi.