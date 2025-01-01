Yarın okullar tatil mi? 2 Ocak'ta okulların eğitim-öğretim durumu merak edildi
2 Ocak Perşembe günü okula gidecek olan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Yeni yıl tatili sebebiyle 1 Ocak'ta öğrenciler okula gitmemişti. Yarın ise okullarda eğitime devam edilecek.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre ülkemizde 1 Ocak resmi tatil olarak belirtiliyor.
Yeni yılın ilk günü olması nedeniyle 1 Ocak'ta kamu kurumları ve okullar tatil oluyor.
Bu durumun yarın (2 Ocak 2025) tarihinde geçerli olup olmayacağı ise öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK 2025?
2 Ocak Perşembe günü Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda belirtilen bilgilere göre resmi tatil olarak sayılmıyor.
Bu nedenle perşembe günü okullarda eğitime devam edilecek.
2025 yılında uygulanacak bütün resmi tatil tarihleri ise şöyle:
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
- Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
- Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
- Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
- Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
15 TATİL NE ZAMAN 2025?
İlk, orta okul ve liselerde 1. dönem karneleri 17 Ocak 2025 Cuma günü dağıtılacak.
Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra ara tatil başlamış olacak. 2 hafta sürecek olan ara tatil, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ise sona erecek ve 2. dönem başlayacak.
31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ise okullarda ikinci ara tatil yapılacak.