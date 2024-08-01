YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekliliğe sevk edilen Tuğamiraller belli oldu

01 Ağustos 2024 17:01 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:42

YAŞ toplantısının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneraller belli oldu

YAŞ toplantısının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneraller belli oldu

YAŞ toplantısının ardından Tümgeneral Sıtkı Varlı ve Faruk Metin emekliliğe sevk edildi

YAŞ toplantısının ardından Tümgeneral Sıtkı Varlı ve Faruk Metin emekliliğe sevk edildi

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan toplantıda alınan kararlar İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 Tuğamiral emekliliğe sevk edildi.

YAŞ 2024 TOPLANTISINDA EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEN TUĞAMİRALLER

1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk ve Mustafa Saygılı emekliliğe sevk edildi.

ERCAN KİREÇTEPE KİMDİR?

Kardak Kayalıkları operasyonunda yer alan Ercan Kireçtepe, 2020 yılında yapılan YAŞ toplantısının ardından SAT Komando Komutanlığı'na atandı.

2024 YAŞ toplantısında ise emekliye sevk edildi.

İBRAHİM KURTULUŞ SEVİNÇ KİMDİR?

Akdeniz Deniz Üs Komutanı olarak görev yapan Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, 2023 Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan Kıbrıs ve Denizcilik Havacılık Daire Başkanı olarak atandı.

MURAT FIRAT KİMDİR?

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, 1 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen YAS toplantısının ardından emekliliğe sevk edildi.

NİLÜFEN ÇOTUK KİMDİR?

2024 YAS toplantısının ardından Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Nilüfen Çotuk emekliliğe sevk edildi.

MUSTAFA SAYGILI KİMDİR?

2024 YAS toplantısı kararlarına göre Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.