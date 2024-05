Yeni John Wick spin-off filmi Hong Kong'da çekilecek

15 May 2024 21:07 - Güncelleme : 15 May 2024 21:31

Geçtiğimiz yıl John Wick 4 filminde tanıtılan Donnie Yen’in canlandırdığı kör suikastçı Caine, bu kez kendi hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak.

Lionsgate tarafından yapılan açıklamaya göre, spin-off filmi Caine’in "John Wick: Bölüm 4"ün olaylarından sonra Yüksek Masa’ya olan yükümlülüklerinden kurtulmuş bir haldeki hikayesini devam ettirecek.

Henüz başka detaylar açıklanmış olmasa da, filmin çekimlerine önümüzdeki yıl Hong Kong'da başlanacağı bildirildi.

Bu yeni projede, Netflix’in "The Umbrella Academy" ve AMC’nin "The Son" gibi dizilerinde yazarlık yapmış olan, ayrıca 2015 yılında "Hand to God" oyunu ile Tony Ödülü'ne aday gösterilen Robert Askins, senaryoyu kaleme alacak.

Henüz ismi belli olmayan bu yeni John Wick spin-off filmi, John Wick hayranları arasında büyük bir heyecan ile bekleniyor.