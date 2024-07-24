Galatasaray, Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 22:40 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:42
Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sude Yılmaz'a 2024-25 sezonunda Galatasaray Çağdaş Faktoring formasıyla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen 2002 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, EuroCup Women'da ise 8 maçta forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com