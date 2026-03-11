Menü Kapat
 Ezgi Sezer

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

NBA yıldızı Alperen Şengün, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemde. Genç basketbolcunun sevgilisi Hannah Cherry, sosyal medyada paylaşılan yeni kareleriyle merak uyandırdı. Peki Hannah Cherry kim? Kaç yaşında, hangi meslekle uğraşıyor ve Alperen Şengün ile ilişkileri nasıl başladı? İşte çiftin ilişkisine dair tüm merak edilen ayrıntılar…

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
07:40
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
07:44

yıldızı , sadece sahadaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Genç basketbolcunun sevgilisi Hannah Cherry, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla hayranlarının merakını artırdı. Cherry’nin yaşı, mesleği ve Alperen Şengün ile ilişkilerinin nasıl başladığı da sıkça konuşulan konular arasında. Çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de, paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN SEVGİLİSİ KİM?

NBA’deki performansıyla Türkiye’nin gururu olan Alperen Şengün, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

Genç basketbolcunun sevgilisi olarak bilinen Amerikalı Hannah Cherry, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla dikkat çekti. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

HANNAH CHERRY KAÇ YAŞINDA?

Hannah Cherry’nin doğum tarihi net olarak paylaşılmamış olsa da, çeşitli bilgilere göre 20’li yaşlarının sonlarında. Sosyal medya paylaşımları ve genel profil bilgileri, Cherry’nin genç yaşta kariyerine odaklandığını gösteriyor.

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

HANNAH CHERRY MESLEĞİ NE?

Hannah Cherry profesyonel olarak modellik yapıyor. Ayrıca piercing ve dövme sanatıyla ilgileniyor ve beden sanatı alanında çalışmalar yürütüyor. Moda ve sanat dünyasıyla iç içe olan Cherry, sosyal medyada da belirli bir takipçi kitlesine sahip.

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

ALPEREN ŞENGÜN VE HANNAH CHERRY’NİN İLİŞKİSİ

Alperen Şengün ve Hannah Cherry’nin ilişkisi, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme geldi. Çift, zaman zaman seyahatlerde veya etkinliklerde birlikte görüntüleniyor.

Alperen Şengün’ün sevgilisi kim? Hannah Cherry kaç yaşında mesleği ne?

Şengün, NBA kariyerine odaklanırken özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.

